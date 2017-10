Tšehhi hokilegend, 45-aastane Jaromir Jagr ei jää ka eeloleval hooajal NHLi jääväljakutelt eemale, temaga sõlmis lepingu Calgary Flames. See tähendab talle 24. hooaega suurliigas, kuhu ta siirdus 1990, 18-aastasena...

Aastase lepingu väärtus on miljon dollarit, boonustega võib mees teenida ka teise miljoni. Kuid raha pole NHLis 1711 mängu ja 1914 punkti kogunud mehe jaoks enam peateema.

"Mul vedas, olen õnnelik!" vahendas NHLi koduleht Jagri emotsioone. "Tahan tänada Calgaryt võimaluse eest veeta veel vähemalt aasta NHLis. Olen siin juba väga kaua olnud, ma isegi ei tea, kui kaua. Mul oli 18. Nüüd on 45. See mäng, NHL, meeldivad mulle. Kui otsustasin, et tahan veel mängida, tekkis soov proovida end Kanadas, et saaksin ka selle kogemuse ära proovida.

Möödunud suvi polnud samasugune nagu varasemad. Pidin ootama. Ma ei teadnud, kas saan veel NHLis mängida. Kui sa ei harjuta ega tea tea eesmärki, on motivatsiooni raske leida. Nüüd on mul siht silme ees. Ma ei tea küll, kuidas reageerib keha, ma pole viis kuud hokit mänginud. Kunagi ammu ütlesin, et tahan mängida 50. eluaastani. Kuid mõistan, et klubide juhid peavad andma noortele võimaluse. Seetõttu on paljudel vanematel mängijatel raske klubi leida. Nii et mul vedas."

NHLi karjääri esimesed üksteist aastat (1990-2001) veetis Jagr Pittsburghis, kus ta võitis kohe kahel esimesel hooajal Stanley karika. Hiljem on esindanud ta ookeani taga veel seitset klubi. Peale NHLi on ta mõne hooaja mänginud KHLis Omski Avangardis vahel põiganud ka kodusesse HC Kladnosse.