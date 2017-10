Seejuures pole nimekirja lisatud "tööautod", Audi RS 6 Avant ja R8 Spyder, mille on oma parima mängija käsutusse andnud klubi, Madridi Real.

Ronaldo autopargil on juba mõnda aega raske järge hoida. Ferrari 599 GTB, Range Rover Sport SVR, Rolls-Royce Phantom, Porsche 911 Turbo S, Bentley Continental GT, McLaren MP4-12C HighSport - CR7 kogub luksusautosid samamoodi nagu mõni teine mees marke. Oih - peaaegu oleks unustanud Lamborghini Aventadori ja Mercedes-Benz S63 AMG.

Kõik need Lamborghinid, Rolls-Royce'id ja Ferrarid kahvatuvad jalgpallur Cristiano Ronaldo uue auto, Bugatti Chironi ees. Tõsi, isegi sellel, maailma kalleimal ja kiireimal imepillil on olemas üks puudus - aga sellest pärastpoole.

Eelmisel aastal võitis Portugali koondis Euroopa meistritiitli ning selle puhul premeeris Ronaldo iseennast Bugatti Veyron Grand Sport Vitessega, mille 1000 hobujõudu kiirendavad nullist sajani 2,5 sekundiga, tippkiirus on 408 km/h ja mis neelab naftatootjate rõõmuks linnas kütust 37 liitrit 100 kilomeetrile.

Too imeloom maksis umbes 2 miljonit eurot, ent on moraalses plaanis lootusetult vananenud, sest muretsetud ju juba aasta tagasi! Ronaldo õnneks on Bugatti insenerid teinud palavikulist arendustööd ja jõudnud uue kroonijuveelini.

Chironi hobujõudude arv on viidud lausa 1500ni ning esimese eksemplari plaanitud 500st sõidutas oma garaaži just Ronaldo. Selle tippkiirus on juba 420 km/h ning hinnasildile kirjutati 2 miljonile 856 000 eurot lisaks. Ühegi teise auto eest ei küsita maailmas nii palju.

Bugatti boss Wolfgang Dürheimer rääkis Spiegelile, et piire nihutati edasi: "Kiiremini kui Chironiga pole tsiviilisikul võimalik maamunal liikuda." Muuseas, auto ninal asuv 155 grammi kaaluv Bugatti logo on tehtud 970 hõbedast.

Tehase poolt tuleb piir ette, kui Chiron saavutab kiiruseks 380 km/h. Kes tahab sellest kiiremini kihutada, maksimaalse 420ga, peab teatud kohta sisestama eraldi võtme.