Eesti meeste korvpallikoondise peatreenerina jätkab 2019. aasta MM-valiksarjas Tiit Sokk, vastava lepingu sõlmis ta täna alaliidu presidendi Jaak Salumetsaga.

"Teatavasti toimuvad koondisemängud akendena ja ettevalmistusperiood on lühike, mistõttu suuri muudatusi teha ei saa. Meeskonna põhituumik jääb samaks, kuid ei saa välistada, et näeme koosseisus mõningaid vangerdusi. Tegemist on ikkagi maailmameistrivõistluste valikmängudega, peame olema tähtsaks tsükliks valmis,“ sõnas Sokk korvpalliliidu pressiteate vahendusel.

Eesti kuulub 2019. aasta maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril H-alagruppi koos Kreeka, Suurbritannia ja Iisraeliga.

Mängudega tehakse algust 23. või 24. novembril võõrsil Iisraeli vastu. Esimene kodumäng peetakse 27. novembril Kalevi spordihallis Suurbritanniaga. Järgnevad kodumängud peetakse järgmise aasta 25. veebruaril Iisraeliga ning 2. juulil Kreeka koondise vastu.