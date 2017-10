Kas kujutate ette: jalgrattur jääb dopinguga vahele, tema sama ala harrastanud väga kuulus isa on jäänud dopinguga vahele ning samuti jalgratturist vend suri mõne kuu eest salapärastel asjaoludel. Palju hullemat pole selle perekonna jaoks võimalik välja mõelda, kuid just nõnda on Leedu ratturitepere Rumšasega juhtunud.

Raimondas Rumšas juunior andis 4. septembril oma kodus Tuscanys võistlusvälise positiivse testi, mis sisaldas keelatud kasvuhormooni. Palazzago-Fenice tiimi kuuluv 23-aastane Rumšas oli juulis võitnud Freccia dei Vini sõidu ja pühendas esikoha oma nooremale vennale Linasele. Too oli amatöörrattur, kes maikuus 21-aastasena ootamatult suri. Itaalia politsei teatel võis surm olla tingitud dopinguainete või keelatud medikamentide tarbimisest.

Itaalia politsei otsis hiljuti läbi Rumšas juuniori Itaalia-kodu ja auto ning leidis neist ravimeid (sh keelatuid), insuliini, valuvaigisteid. See andis alust terve perekonna suhtes uurimise algatamiseks.

Pereisa, Raimondas Rumšas seenior lõpetas 2002. aasta Tour de France'i kolmandana. Aasta hiljem jäi ta vahele kurikuulsa veredopingu EPO tarvitamisega. Tema abikaasa Edita arreteeriti pärast tolle aasta tuuri Prantsusmaa politsei poolt, sest tema auto oli keelatud ainetest pungil. 2005. aastal mõisteti nii Raimondas kui ka Edita neljaks kuuks vangi.