Jalgpalli MM-valiksari jõuab lõpusirgele. Tänasest laupäevani peetakse eelviimase ning pühapäevast teisipäevani viimase vooru mängud. Kes võivad täna kindlustada tulevaks aastaks pileti Venemaale?

Otse pääsevad finaalturniirile kõigi üheksa alagrupi võitjad. Kaheksa paremat teise koha meeskonda läheb play-off'i, kus selgitatavse viimased neli õnnelikku.

C-grupis on Saksamaal 24, Põhja-Iiril 19 ning kolmandana Aserbaidžaanil kõigest 10 punkti. Liidrid mängivad täna Belfastis omavahel ning on selge, et sakslastele piisab voor enne lõppu esikoha kindlustamiseks viigist. Põhjaiirlased on küll taganud alagrupis teise, kuid mitte play-off-koha, sest võib halvemal juhul jääda nõrgimate näitajatega ehk üheksandaks teise koha tiimiks.

E-grupis on Poolal 19 ning Montenegrol ja Taanil 16 punkti. Poola kindlustab esikoha, kui alistab võõrsil Armeenia ning Montenegro ja Taani mängivad omavahel viiki. Kui mitu meeskonda lõpetab võrdse arvu punktidega, otsustab esmalt üldine väravate vahe ning alles teises järjekorras omavahelised mängud (näiteks UEFA võistlustel on vastupidi). On mõistetav, et mäng Montenegro - Taani võib täna olla otsustava tähtsusega.

F-grupis on Inglismaal 20, Slovakkial 15, Sloveenial ja Šotimaal 14 punkti. See nelik kohtub täna omavahel: Inglismaa - Sloveenia ja Šotimaa - Slovakkia. Kui võidavad Inglismaa ja Slovakkia, selgub kahe esimese koha saatus juba enne viimast vooru.