Sellest hoolimata tehti oodatust isegi parem esitus. Esimesel poolajal oldi stabiilselt kaheksa-üheksa punktiga, aga kolmanda veerandi keskpaigas jõuti 44:44 viigini. Kalev/Cramo jättis nii palju lihtsaid võimalusi kasutamata, et Raplal tekkis viimastel minutitel võimalus mäng enda kasuks pöörata.

Kuigi Kalev oli veel kaks minutit enne normaalaja lõppu ees seitsme punktiga, tegi Rapla tagamees Nolan Cressler 32 sekundit enne lõppu seisuks 68:68. Seejärel kaotas Branko Mirkovic palli, aga Gert Dorbeki viimase sekundi keeruline üritus teed korvi ei leidnud.

Lisaajal langes Cressler viie veaga välja ja Kalev sai taas kerge initsiatiivi ning läks juhtima 73:70. Ent pinge ei lahtunud - Kalevi pink sai kaks minutit enne lõppu kohtunikega vaidlemise eest tehnilise vea. Viis sekundit enne lõppu tegi Sten Sokk 77:74 eduseisus Indrek Kajupangale kolmese viskamise ajal vea, aga Rapla kapten viskas viimase vabaviske mööda. 1,9 sekundit enne lõppu tabas kalevlane Bojan Subotic kahest vabaviskest ühe ja vormistas lõppskoori. Rapla enam korralikule viskele ei jõudnud.

2. Millise mulje jätsid Rapla täiendused?

Mullusest hõbedatiimist lahkusid suvel kõik välismaalased ning eestlastest tuumikust Martin Paasoja ja Oliver Metsalu. Asemele tulid välismaalastest Nolan Cressler, Maris Ziedinš ja Devonte Upson ning eestlastest vanameister Gert Dorbek ja Kustas Põldoja.

Uut Thomas van der Marsi korvi all tegutsevatest Ziedinšist ja Upsonist ilmselt ei tule, aga Eesti meistriliigas mängimiseks on neil taset küll. Lauavõitluses läheb vastastel nendega kindlasti raskeks, aga rünnakul nad endale viskekohti eriti ei loo. Tõsi, viimane polnud ka van der Marsi tugevaim külg, aga tegu on ikkagi ülimalt kasuliku palluriga, nüüd mängib ta teatavasti Kalev/Cramo ridades.

193 cm pikkune Cresseler sai teisel poolajal oma rünnaku käima ja vedas koos Upsoniga Rapla normaalaja viimastel minutitel järgi. Seda, et ta kaitses tubli on, teavad juba kõik.

Dorbek tegutses sarnaselt viimaste aastatega. Tartus mängides kujunes muster tihti välja nii, et kui Dorbek oli heas hoos, laabus ka kogu meeskonna mäng. Viskav tagamängija peab viskama ja selles osas Dorbek ei tagasi ei hoidnud - 13 punkti kogumiseks läks tal väljakult vaja 14 üritust.

3. Kas korraks tekkis tunne, et korduda võib eelmise hooaja avamängu stsenaarium, kus Rapla küttis Kalev/Cramole korraliku sauna?

Ei. See oleks olnud ka loogikavastane, sest kui mullu ei saanud Kalev enne avamatši kokkumängu sisuliselt harjutadagi, siis nüüd oli meeskonnal seljataga neli Meistrite liiga eelringi matši. Rapla jaoks oli tegu aga hooaja esimese ametliku kohtumisega.

See ei tähendanud, et Raplal võiduvõimalust ei tekkinud. Kuidas mäng kulges, loe esimese punkti alt.

4. Kuidas kasutas Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak noormängijaid Matthias Tassi ja Madis Soodlat?

Varrak on vihjanud, et Eesti meistriliiga kohtumistes koheldakse vanemad tegijad (Cedric Simmons, Kristjan Kangur ja Branko Mirkovic) leebemalt ja suurema koormuse saavad nad Ühisliigas. Täna vaatasid matši erariietes Simmons ja Kangur, puhkepäeva sai ka hooaega hästi alustanud Janari Jõesaar.

Kolm puuduvat mängijat ei jätnud Varrakule võimalust, et Soodlat ja eriti Tassi mitte mängu lülitada. Lõpuks sai Tass platsile 19 ja Soodla kolmeks minutiks. Tänane kohtumine oli järjekordne tõestus, et Eesti kõige potentsiaalikamaks korvialuseks mängijaks peetav Tass peab meeste mängus läbi löömiseks veel kõvasti paremaks saama. Lauavõitluses jäi ta avapoolajal korralikult hätta, kui Devonte Upson ja Maris Ziedins noppisid tema eest laudu mängleva kergusega.

Kolmandal veerandajal tekkis Tassil ebakindlus ka rünnakul ning ta ei suutnud punkte tuua ka lihtsatest olukordadest. Seejärel 18aastane Tass kosus ja mängu lõpetas ta 4 punkti, 3 lauapalli, 2 resultatiivse söödu ja 2 blokiga.

5. Kes oli kohtumise parim?

Thomas van der Mars. Suvel Raplast pealinna kolinud keskmängija oli kasulik kogu mängu jooksul, visates 15 punkti ja võttes 9 lauapalli.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

7. Mis saab edasi?

Kalev/Cramo keskendub nüüd peamiselt Ühisliigale, kus pühapäeval võetakse Kalevi spordihallis vastu Venemaa tippklubi Krasnodari Lokomotiv-Kuban. Eesti meistriliiga järgmine mäng on kalevlastel 10. oktoobril Pärnu Sadamaga, ka see peetakse Kalevi spordihallis.