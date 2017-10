Rallisõprade pikk ootus on seljataga, sest WRC masinad on taas võistlustules, sel korral Hispaanias Kataloonias. Kõige kõrgemas konkurentsis on mõistagi ka eestlaste au ja uhkus Ott Tänak. Kuidas meie mehel läheb, millised intrigeerivad sündmused toimuvad ning iga kiiruskatse toob Õhtulehe otseblogi teieni. Autod pääsevad rajale reedel ning võitja on selge pühapäeva pärastlõunaks. Reedese võistluspäeva järel on Tänak neljas, kaotust liidrile Andreas Mikkelsenile on vaid 6,3 sekundit.

Seis pärast seitset kiiruskatset:

#WRC #RallyRACC SS7 - Así quedaron los tiempos de la etapa ganada por @krismeeke. El piloto de Citroen lidera la general por 9.1s pic.twitter.com/oVvnoXOn1w — MotorBox (@motor_box) October 7, 2017

Kiiruskatsete ajakava:

LAUPÄEV:

09.00 SS7 El Montmell 1 (24,4 km)

10.07 SS8 El Pont d'Armentera 1 (21,29 km)

10.54 SS9 Savalla 1 (14,12 km)

14.08 SS10 El Montmell 2 (24,4 km)

15.15 SS11 El Pont d'Armentera 2 (21,29 km)

16.02 SS12 Savalla 1 (14,12 km)

18.00 SS13 Salou (2,24 km)

PÜHAPÄEV:

08.00 SS14 L'Albiol 1 (6,28 km)

08.38 SS15 Riudecanyes 1 (16,35 km)

09.38 SS16 Santa Marina 1 (14,5 km)

11.14 SS17 L'Albiol 2 (6,28 km)

11.53 SS18 Riudecanyes 2 (16,35 km)

13.18 SS19 Santa Marina 2 (14,5 km)