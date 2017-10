Läinud öösel ei suutnud argentiinlased, eesotsas Lionel Messiga, koduväljakul enamat 0:0 viigist Peruuga. See tähendab, et üks voor enne valiksarja lõppu hoiab eelmise MMi hõbedameeskond alagrupis kuuendat kohta.

Nii nagu Euroopas on ka mujal maailmas käimas jalgpalli MM-valikmängud. Kõige üllatavam on seis Lõuna-Ameerika tsoonis, kus Argentiina vutimeeskond on lähedal tõelisele krahhile.

Kuigi Argentiina on praeguse seisuga välja jäämas, siis tabeliseis on äärmiselt tihe. Ainsana on kindlalt edasipääsu taganud Brasiilia, kellel on tabelis ülivõimsad 38 punkti. Uruguail on teisena 28, Tšiili ja Kolumbial võrdselt 26 silma. Peruule annab hetkel viienda koha napilt parem väravatevahe, kuid kirjas on argentiinlastega võrdselt 25 punkti.

Viimane voor peetaks kolmapäeva esimestel tundidel, kui vastamisi lähevad: Brasiilia - Tšiili, Ecuador - Argentiina, Paraguai - Venetsueela, Peruu - Kolumbia ja Uruguai - Boliivia.

Kuigi seis on raske, siis on argentiinlastel kõik endi kätes, et edasipääsu eest võidelda. Selleks tuleb viimane kohtumine aga võita (äärmisel juhul piisab ka viigist), siis oleneb kõik juba konkurentide tulemustest.