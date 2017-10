Külaliste tuntuim ja tituleerituim pallur on kahtlemata Vedran Zrnic. 38aastane paremäär on 2004. aasta olümpiavõitja, MM-idelt on mehe auhinnakapis kuld ja kaks hõbedat ning Saksamaa klubiga VfL Gummersbach võitis ta kolm eurokarikat. 2011. aasta MM-il – kus Horvaatia oli kuues – valiti Zrnic turniiri sümboolsesse koosseisu.

"Zrnic pole lihtsalt tulnud karjääri lõpetama, vaid ta on Nexe selge vedur ja mängib 60 minutit," sõnas vastaste mängu videolindilt uurinud Serviti peatreener Kalmer Musting. "Tihti mängitakse pall paremale äärele ja isegi väikse nurga alt leitakse häid lahendusi. Henri Sillastel meie vasakul äärel saab olema väga põnev õhtu."

Musting: kaitse peab pidama ja väravavahtidel olema hea päev

Ateena olümpiavõitja pole muidugi ainus tipptegija Nexes. Sloveenia koondise 34aastane vasaksisemine Saša Barišic-Jaman on teine liider ning lisaks on meeskonnas mitu tugevat joonemängijat. Neist üks ehk Horvaatia noortekoondislane Marin Šipic viskas viimati Bresti võrku – nagu ka Zrnic – seitse palli. Maailma tippriigi Horvaatiaga erinevate vanuseklasside EM- või MM-idel medaleid võitnud noori pallureid kuulub Nexe ridadesse mitmeid.

"Mitmeski on Nexe nagu Serviti – hea segu andekatest noortest ja mängu vedavatest kogenud pallureist," võrdles Musting. "Horvaadid kasutavad palju seitsme väljakumängijaga tegutsemist. Bresti vastu see avapoolajal toimis hästi, kuid teisel pooltunnil viis mängu lagunemiseni."

Serviti juhendaja arvas, et Eesti meistril on omad võimalused. "Videopildi põhjal ei oska ju öelda, aga hetkel ei tundu, et Nexe meist peajagu üle oleks. Eks reaalsus selgub laupäeval. Meie jaoks on võti saada kaitse tohutult hästi pidama, samuti peab väravavahtidel olema hea päev – siis on meil võimalus, muidu läheb keeruliseks," tunnistas Musting.