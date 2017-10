Hispaania MM-rallil on seljataga kolm kiiruskatset ning praegu käima lõunapaus. Kui esimesed kaks katset olid lühikesed sutsakad, siis kolmandal sai juba aimdust, mis nädalavahetuselt oodata võib.

Päeva katsevõiduga alustanud Ott Tänak hoiab kokkuvõttes neljandat kohta. Vahed aga pole sugugi suured, sest eestlane jääb liidrist Andreas Mikkelsenist maha vaid 7,4 sekundiga.

"Auto on töötanud väga hästi ja hommik oli vägagi nauditav," võttis Tänak avapäeva esimese poole kokku. "Meie rehvivalik on olnud veidi agressiivne, ent usun, et see on end ära tasunud. Esimesed kolm katset on hästi õnnestunud."

Küll aga elas Saaremaa rallimees kolmandal katsel üle väikse ehmatuse. "Kaotasime kolmandal kiiruskatsel veidi aega, sest rehvi tuli väike auk. Aga meil on kiirus olemas ja oleme heal positsioonil," ütles Tänak.

Täna sõidetakse Hispaanias kokku kuus kiiruskatset. Päeva teise poole katsed algavad kell 16.19, 16.47 ja 17.22. Võistluste käigul saab silma peal hoida Õhtulehe otseblogist.