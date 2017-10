Suur maailmarändur Henrik Ojamaa on jõudnud otsapidi Tšehhi, kus viibib testimisel Ostrava Banikus.

"Eesti ründemängija Henrik Ojamaa (26) on hetkel testimisel Joel Lindpere endises ja Meistrite liiga võitja Milan Baroši praeguses koduklubis Ostrava Banikus. Täna lõi Ojamaa Tšehhi juunioride liigas ka värava," teatab soccernet.ee

Viimati kuulus Ojamaa hollandlaste Go Ahead Eaglesi ridadesse, kuid nende teed läksid lahku juba augustikuus. Sellest ajast saati on ründaja töötu olnud. Vahepeal on ta testimas käinud ka Bulgaarias, kuid Beroe Stara Zagoraga kokkuleppele ei jõutud.

Koondisesärki on Ojamaa kandnud 26 korral, kuid väravaarve on siiani avamata.