Rallisõitja Ott Tänak (M-Sport) on Hispaania MM-rallil reedese võistluspäeva järel neljandal kohal, kaotust liidrile Andreas Mikkelsenile (Hyundai) on vaid 6,3 sekundit. Norralase ja eestlase vahele mahuvad veel Sebastien Ogier (M-Sport, +1,4) ja Kris Meeke (Citroen, +3,0).

Tänase võstluspäeva pärastlõunane osa kujunes Tänaku jaoks keeruliseks ja viimase katse asfaldisektsioonil tabas teda ebaõnn. "Katsete teine läbimine oli keeruline. Tundsin, et viimasel katsel juhtus midagi ja asfaldil kadusid pidurid ära. Aga jõudsime päeva ilusti lõpuni sõita ja peamine on see, et oleme liidrile lähedal," rääkis ta ralliraadiole.

Neljanda ja viienda katse järel tunnistas Tänak, et ei leidnud head rütmi. "Ideaaltrajektooril on hea haare, aga meie seaded ei võimalda seal kindlust leida. Ja ideaaltrajektoorist väljas on paks kruusakiht," lausus ta.

Laupäeval on kavas seitse katset, millest esimene algab Eesti aja järgi kell 9. Nüüd kolitakse täielikult asfaldile.