Kuuest üritusest koosneva sarja Tartu Maratoni Kuubik 2017 uhke lõppakord kõlab juba homme peetava 6. Tartu Linnamaratoniga. Kuubiku punktitabelist peegeldub vastu ülimalt intrigeeriv seis – esikolmik (Rait Pallo, Raul Olle ja Allar Soo) mahub kõigest 16 punkti sisse. Suurfavoriidiks aga võib pidada praegu 101. kohal olevat Sander Linnust. Tasub kohe ära mainida, et kunagine suusaäss Olle Linnamaratonil ei stardi, mis tähendab, et tema lõpetab tänavuse hooaja punktiskooriga 3990 ning teisest kohast kõrgemale ei ole Ollel võimalik tõusta. Siiski, tubli hooaeg 49-aastaselt mehelt, kes 2009. aastal võitis Kuubiku sarja eelkäija ehk Nelikürituse. Kui aga võrrelda Pallo (3995 p) ja Soo (3979 p) kaalukaussi, siis selles duellis võiks väikese favoriidikoorma langetada Soo õlgadele. Mõlemad mehed on seni osalenud neljal osavõistlusel ja kuna sarjas arvestatakse nelja paremat tulemust, ei lähe pärast Linnamaratoni nende kõige nigelam punktiskoor arvesse.

Soo senine kõige kehvem tulemus on 950 silma (Tartu Rattarallilt), viiekordsel Nelikürituse tšempionil Pallol 972 punkti (samuti Rattarallilt). See tähendab, et parandamisruumi lõpptulemuse osas on Sool selgelt rohkem.

Kuid praegu vastavalt esimesel ja kolmandal kohal olevad Pallo ning Soo ei ole sugugi mitte peamised pretendendid Tartu Maratoni Kuubik 2017 tiitlile. Nimelt paikneb tabeli 101. real selline mees nagu Sander Linnus, kellel on kolme etapiga koos 3031 silma. Tegu on Pallost ja Soost kiirema jooksjaga ning suure tõenäosusega on Linnusel pärast Linnamaratoni koos üle 4000 punkti. „Eks ma pean minema oma jooksu tegema. Ega Soo ja Pallo ka kehvast puust ole, jaksavad joosta küll. Midagi lihtsalt mulle ilmselt ei tule,“ jäi Linnus tagasihoidlikuks. Ka enne viimast etappi liidrikohal asetseva Pallo sõnul on Linnus peamine soosik Kuubiku võidule. „Tundub, et mul on täitsa reaalne võimalus püüda kolmandat kohta, sest Linnus on täiesti klass omaette ja siis peaksid tulema Soo ning mina,“ ütles ta. Sarja tiitlikaitsja Soo aga Linnusele võidupärga kaela riputama ei kipu. „Nii palju, kui ma olen arvutanud, pean Linnusest laupäeval kaks punkti rohkem saama. Võimalus on olemas, tuleb vaadata, mida homne päev toob,“ rääkis Soo. Naiste konkurentsis juhib praegu Kuubiku sarja Mare Ulp 3259 punktiga, kuid virtuaalselt on liider mullune tšempion Sille Puhu. Enne Linnamaratoni pingereas neljandal kohal asuval Puhul on kolme etapiga koos 2787 punkti. Tema suurimaks konkurendiks tiitlile võib pidada Kuubiku tunamullust võitjat Reeda Tuulat, kes on samuti kolme maratoniga kogunud 2740 silma. „Ma ei saa maratonile minna sellise mõttega, et lasen liugu 47-punktilise vahe peal. Annan endast maksimumi ning ära kinkida ma midagi ei lase,“ sõnas Puhu ning lisas, et jooksurajal peaksid nad Tuulaga olema enam-vähem võrdsed.