Selge see, et Eesti on homse kohtumise favoriit, keda ennast ja kelle fänne rahuldab vaid võit. Gibraltar on valiksarjas kaotanud kõik kaheksa kohtumist väravate vahega 3:37. Reim on siiski kindel, et mängijad pole mängu oma peades juba ette ära võitnud.

Eesti jalgpallikoondis kohtub homme Lõuna-Portugalis, Faro lähistel MM-valiksarja eelviimases kohtumises Gibraltariga. Peatreener Martin Reim teatas mängueelsel pressikonverentsil, et vasakkaitsja Ken Kallastel on pisivigastus ning tema mänguvalmidus sõltub täna-homme.

"Olen kindel, et mängijad on kahe jalaga maa peal. Oleme favoriidid, aga mitte väga suured," vastas Reim viisakalt Gibraltari ajakirjaniku küsimusele.

Kas sellest tulenevalt valmistavad treenerid mängijaid vaimselt kuidagi teisiti ette kui näiteks mänguks Belgiaga? "Midagi kardinaalselt teisiti ei tee. Teatud asju rõhutame rohkem ja koosseisu valikul lähtume vastasest. Loomulikult peame õppima olema favoriidiseisuses. Neid on mänge on suhteliselt harva, see nõuab kogemust. Aga kui tahame paremini mängida ja rohkem võita, siis peame tihedamini seda meeldivat koormat kandma. Varianti pole."

"Kindlasti lähme ründavamalt mängima kui võõrsil Kreeka vastu. Eks väga palju oleneb ka vastasest, kui palju meil rünnata lastakse. Meie idee on initsiatiiv haarata ja rünnakuid organiseerida."

Algkoosseisu kohta avaldas Reim nii palju, et kindlasti alustavad mängu pressikonverentsil viibinud vasakäär Siim Luts ja keskkaitsja Enar Jääger. Niisamuti lisas peatreener, et nelik Jääger, Nikita Baranov, Ragnar Klavan ja Karol Mets homme neljakesi platsile ei mahu.

Kuivõrd kõik mehed on teoreetiliselt rivis, oli keskkaitsjate kolmiku valimine meeldivalt raske ülesanne. "Võimalusi ja sügavust on rohkem. Otsus jäi kokkuvõttes see, mida alguses arvasime. Meil on kindlasti ka varust võimalust samaväärne mängija platsile tuua."

Pinged võrreldes aastataguse debüüt mänguga: "Mul olid parajad pinged ka esimeses mängus, ei oska võrrelda, kummas rohkem."