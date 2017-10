Eesti jalgpallikoondis kohtub homme Lõuna-Portugalis, Faro lähistel MM-valiksarja eelviimases kohtumises Gibraltariga. Vasakäär Siim Luts tegi kaasa ka aastataguses 4:0 võidumängus.

"Arvan, et eelmist ja homset mängu on raske võrrelda," lausus ta mängueelsel pressikonverentsil. "Valmistumine mänguks on suhteliselt sarnane. Teame, et meiesugusele meeskonnale midagi lihtsalt ei tule. Peame iga mäng endast maksimumi andma ja seda ka homme tegema lähme. Et seis oleks sama nagu aasta tagasi."

Kas meeskond on valmis homme võitma? "Usun, et kõik teavad, mille pärast väljakule lähme. Loodame ilusat ja jalgpalli mängida ja kolm punkti koju tuua."