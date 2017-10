Eesti jalgpallikoondis kohtub homme Lõuna-Portugalis, Faro lähistel MM-valiksarja eelviimases kohtumises Gibraltariga. Keskkaitsja Enar Jääger sõnas mängueelselt pressikonverentsil, et meeskond peab olema valmis võitma.

"Midagi lihtsalt ei tule. Kui keegi arvab, et saame poole jõuga võidu kätte, siis ta eksib," lausus Jääger mängueelsel pressikonverentsil.

„Nagu oleme näinud, mängivad nad kaitsest lähtuvalt vasturünnakutele. Väga kompaktsed. Selleks peamegi valmis olema, et ei magaks vasturünnakuid maha. Ja kindlasti standardolukorrad. Nägime, et nad on võimelised sellega üllatama. Küpros maadles päris kõvasti nendega siin (septembrikuus 2:1 võit Küprosele - M.T.) ."

Peatreener Martin Reim kinnitas, et Jääger on homme põhikoosseisus.

Estadio Algarve 24h enne Gibraltar - Eesti MM-valikmängu. Istekohti 30 000+, homseks oodatakse 800 inimest... pic.twitter.com/r7OB58nKHI — Mart Treial (@MTreial) October 6, 2017

Gibraltar peab oma valikmänge Lõuna-Portugalis, sest neil endil puudub UEFA nõuetele vastav staadion. Tõsi, homne matš peaks olema Gibraltari viimane võõral väljakul, sest nende endi staadion saab järgmiseks aastaks renoveeritud.