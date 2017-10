Korvpalli Euroliiga otsustas tänasel nõupidamisel, et nemad ei tee oma kalendris mingeid muutusi. See tähendab, et klubid soovivad pallureid enda juures näha ka koondiste MM-valikmängude ajal.

Kolmapäeval teatas rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA), et nihutas novembris ja veebruaris peetavad valikmängud neljapäevalt reedele. Ühtlasi oldi veendunud, et Euroliiga muudab samuti oma kalendrid ja Euroliiga klubide mängijatele jääb piisavalt aega, et koondistega liituda.

Osad Euroliiga klubide juhid kinnitasid, et millalgi loodetakse ikkagi FIBAga kompromissini jõuda, aga praegu on võimatu ette ennustada, millal see juhtuda võiks.

Muuhulgas nörritab Euroliigat asjaolu, et FIBA hakkas kompromissvariante välja pakkuma alles viis aastat pärast seda, kui Euroliiga esitas esimese pakkumise, kuidas omavahel paremini läbi saada ning kalender paika panna.