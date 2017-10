Eesti jalgpallikoondis kohtub homme Lõuna-Portugalis, Faro lähistel MM-valiksarja eelviimases kohtumises Gibraltariga. Võõrustajate peatreener Jeff Wood ei leia, et Eesti on valiksarja nõrgim vastane. "Nad on väga tugevad. Tegime Tallinnas hea poolaja (0:0 - M.T.), aga teil on palju mängijaid, kes mängivad Euroopa profiliigades. Arvan, et grupp on väga raske." Gibraltar pole oma noore jalgpalliajaloo (käimasolev on nende teine valiksari - M.T.) jooksul veel ühtki valikpunkti teeninud. Ses sarjas on kaheksa kohtumist kaotatud väravate vahega 3:37.

"Püüame kogu aeg esimest punkti saada. Selge see, et Bosnia ja Belgia vastu on see vähe raske, Belgia on maailma kuue parima seas. Aga näitasime Küprose vastu mõlemas mängus, et suudame sel tasemel võistelda. Arvan, et on aja küsimus, kui saame oma esimese punkti."

Kümnepalliskaalal hinnang senisele valiksarjale: "Raske on skaalale panna. Oleme proovinud esitust parandada ja filosoofiat uuendada. Et mitte ainult kaitses istuda. Jah, peame palju kaitsma, aga kui vaadata statistikat, siis oleme edasi läinud. Me hoiame rohkem palli, teenime rohkem nurgalööke ja teeme rohkem pealelööke väravale. Samuti olen toonud tiimi noori, suunaga tulevikku." Niisamuti sõnas Wood, et meeskond on füüsiliselt palju paremas vormis kui eelmise koondisepausi ajal augusti lõpus - septembri alul, sest nende kohalik liiga on vahepeal alanud.