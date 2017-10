Eesti jalgpallikoondis kohtub homme Lõuna-Portugalis, Faro lähistel MM-valiksarja eelviimases kohtumises Gibraltariga. Väikeriigi kaitsja Jason Pusey sõnas, et koduriigist eemal on keeruline mängida.

"Aga oleme siin juba üksjagu mänginud, seega oleme harjunud. Õnneks varsti saab meil staadion valmis, see on suur boonus."

Gibraltari kõrgliiga ja koondisemängdue vahe: "Põhiline erinevus on intensiivuses. Nad on profid, treenivad iga päev, vahel kaks korda päevas. Meie treenime pärast tööd. Paljud käivad kaheksa tundi tööl ja tulevad seejärel trenni. Kaht asja on keeruline sobitada, aga teeme oma parima."

Kodurahva toetusest: "Kohalike toetus on absoluutselt suurepärane. Väga eriline tunne, kui inimesed tulevad juurde ja soovivad edu."

Gibraltar peab oma valikmänge Lõuna-Portugalis, sest neil endil puudub UEFA nõuetele vastav staadion. Tõsi, homne matš peaks olema Gibraltari viimane võõral väljakul, sest nende endi staadion saab järgmiseks aastaks renoveeritud.