2018. jalgpalli MMi valikturniiril alistas D-grupist edasipääsu nooliv Wales võõrsil Gruusia 1:0.

Kohtumise ainus värav sündis 49. minutil, kui 20 meetri pealt lõi kauni kolli Gruusia väravasse Tom Lawrence. Sealjuures mängis Wales ilma liidri Gareth Bale'ita, kes ravib vasaku sääremarja vigastust.

Walesil on D-grupis nüüd üheksa kohtumisega kogutud 17 punkti, millega ollakse Serbia järel teised. Et ülejäänud meeskondade matšid algasid 21.45, on alagrupi seis veel lahtine, aga selge on see, et ainsana saab Walesi teist kohta ohustada Austria.

MM-valiksarjas pääsevad Venemaal peetavale finaalturniirile otse vaid alagruppide võitjad, üheksa grupi kaheksa teise koha omanikku mängivad play-off kohtumisi. Enne üheksandat vooru oli Wales teise koha meeskondade omavahelises võrdluses aga viimane.