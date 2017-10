Esimest hooaega piiri taga palliva jalgpallikoondise keskkaitsja Nikita Baranovi (25) silmist, kehakeelest ja igast sõnast peegeldub tohutu rahulolu. Otsus Tallinnast Norra läänerannikule Kristiansundi kolida oli õige.

Linnake on küll pisike, pealt 20 000 inimest, kuid profispordi tegemiseks ideaalne. Treeningtingimused on korralikud, kõrvalisi ahvatlusi pole. „See on hea, mulle meeldib. Olen seal praegu õnnelik,“ ütleb Baranov, kes kerkis nobedalt Kristiansundi põhimeheks. 24 Norra meistrisarja mängust on ta vahele jätnud vaid kaks.

Eelmised seitse aastat FC Florat esindanud kaitsja nendib, et üleminek kulges võrdlemisi valutult. Meeskond võttis ta kiiresti omaks, keelebarjääri polnud, sest kõik kõnelevad inglise keelt. Norra keelt Baranov liiga pühendunult õppida ei kavatse. Polevat tarvidust. „Ainult esimesed kuu-kaks olid raskemad, kui naist polnud koguaeg seal,“ lisab ta.

Ja muidugi pühapäevad. „See on neil üllatuslikult täitsa vaba päev. Terve linn on tühi, suured supermarketid ei tööta. Mitte midagi pole pühapäeviti teha, ainult kodus olla. See on natukene igav, muu kultuur on suhteliselt sama.“