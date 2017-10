Lõuna-Ameerikas on MMile pääsemise valiksõel traditsiooniliselt ülitihe. Kvalifikatsioonis osaleb kümme tiimi, kellest neli pääsevad otse MMile, viies mängib play-off’is Uus-Meremaaga. Viimase vooru eel on koha kindlustanud vaid Brasiilia. Kindlasti ei näe MMil mängimas Venetsueelat, Boliiviat ja Ekuadori.

Argentina olukord on lühidalt öeldes täbar. Siiski on Messi ja Co saatus nende endi kätes. Kui staaride armee võidab viimases voorus Ecuadori, siis on vähemalt viies koht kindlustatud. Ülejäänud paarides kohtuvad Brasiilia – Tšiili, Paraguai – Venetsueela, Peruu – Kolumbia ja Uruguai – Boliivia. Kõik matšid peetakse 10. oktoobril.