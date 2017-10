Täna ülikoolilinnas peetud 6. Tartu Linnamaratonil kordas Raivo Alla mullust vägitegu, triumfeerides 42 km distantsil ajaga 2:31.52. Britt Jonathan Rosenbrier oli teine ajaga 2:36.20, kolmandana finišeeris ultratriatleet Rait Ratasepp (2:36.25).

"3. koht ja lõpuaeg 2:36:25 oli kõike muud kui ootuspärane. Kiire jooks eeldab kiirust arendavaid treeninguid. Minu selle hooaja ultrakatsumuste tõttu jäid viimased kiiruslikud treeningud mai lõppu. Pealegi oli taastumine augusti lõpus 10-kordse ultratriratloni raames joostud 422 kilomeetrist tavapärasest pikem ja keerulisem. Sisuliselt jooksudega sain algust teha alles kolm nädalat tagasi ning esimese nädala jooksutrennid jäid vahemikku 4-8 km. Pikemalt ei julgenud liigeste ja sideme taastumise pärast joosta."

Seega täna stardijoonel olin kindel, et rekordilähedasest (s.o. 2:35:40) ajast ei tasu isegi mitte unistada. Jooks ise oli algusest lõpuni aga mõnus. Väga raskeks ei läinudki, sest jalalihased ei olnud võimelised kiiremini liikuma, kuigi mootor sees oleks lubanud enamat. Jooksujärgse enesetunde ja taastumise seisukohalt on see aga parim lahendus - sa lihtsalt ei saa end pildituks joosta," kirjutas Ratasepp oma Facebooki leheküljel.