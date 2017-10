Eesti jalgpallikoondis purustas Lõuna-Portugalis Algarve staadionil toimunud MM-valikmängus 6:0 Gibraltari. Suureskoorilisele võidumängule vajutas mõru pitseri Konstantin Vassiljevi vigastus, mille tõttu mängumees ka 20. minutil pingile võeti.

Eesti koondise keskväljamaestro alustas oma 99. koondisemängu küll tavapäraselt algkoosseisus, kuid tänane tööpäev leidis mehe jaoks reielihase vigastuse tõttu varajase lõpu.

"Ei tea, mis probleem on," sõnas koondise peatreener Martin Reim pärast mängu meie poolkaitsja kohta. "Mingi tagareie probleem. Täna-homme peab täpsemalt vaatama, et mis olukord on täpselt."

Küsimusele, kas Vassiljevil oli juba varasemast mingi probleem või on tegemist uue murekohaga sõnas Reim, et temale teadaolevalt ei vaevanud poolkaitsjat enne mängu midagi ning pigem oli tegu mängus saadud vigastusega.

"See juhtus ikkagi mängus sees," lausus peatreener. "Ta ise palus vahetust. Ütles vaid, et ei saa rohkem mängida. Rohkem ei oska praegu öelda."