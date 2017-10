Ott Tänak läheb koos Martin Järveojaga Hispaania ralli viimasele päevale vastu kolmandalt kohalt. Liidrikohal sõitvale Kris Meeke'le on kaotust 14,5 sekundit, enda ees kihutavale meeskonnakaaslasele Sebastian Ogier'ile 1,5 sekundit.

"Poodiumikoht on meil alati sihikul," sõnas eestlane M-Spordi pressiteate vahendusel. "Arvestades, et praegu oleme väga heal positsioonil, et seda ka kindlustada saab päevaga rahule jääda. Kuigi hommikul ei olnud me auto tunnetusega päris rahul, leidsime päeva jooksul hea tasakaalu ja näitasime ka paremat minekut."

"Praegu on meie eesmärgiks tuua koju nii palju punkte kui võimalik. Samas, teistel on samasugused soovid ning raske on ennast maksma panna. Isegi kui läbid katse perfektselt võid mõne kümnendiku võrra aega ära anda."

"Kris on näidanud väga head minekut ja temaga võidu sõitmine saab olema väga raske, aga me oleme heal positsioonil. Lõppude lõpuks on oluline punktide kindlustamine nii enda kui meeskonna jaoks. Kindlasti soovime [Meeke'l] survet peal hoida, nii et sõidame edasi ja vaatame, mis juhtub," lausus Tänak.