Hispaania MM-ralli viimasele võistluspäevale lähevad M-Spordi juhi Malcolm Wilsoni hoolealused Sebastian Ogier ja Ott Tänak vastu teiselt ja kolmandalt kohalt. Sellest veelgi olulisem on aga asjaolu, et peamise konkurendi Hyundai kaks pilooti, Dani Sordo ja Andreas Mikkelsen, olid täna sunnitud võidusõidu katkestama.

"Praegune nädalavahetus iseloomustab täpselt, kui põnev WRC sari tegelikult on," sõnab Wilson M-Spordi pressiteates. "Rebimine on väga tihe ja kõik annavad rajal endast maksimumi. Seda on fantastiline vaadata ja homme on pinge haripunktis."

"Nii Sebastian [Ogier] kui Ott [Tänak] näitasid täna head minekut ja mõlemad on poodiumikohal. Kui see nii jääks, oleks see meeskonna jaoks suurepärane. Fiesta tõestab taaskord, et on konkurentsivõimeline igal pinnasel. Oleme siin katsevõite noppinud nii kruusal kui asfaldil."

"Meie pearivaalil oli täna palju ebaõnne. Mitte keegi ei soovinud seda neile, aga hetkel keskendume enda positsiooni hoidmisele. Oleme realistid. Me pole nii kiired, et saaksime Kris Meeke'i püüda, seega kui lõpetame nii, nagu oleme praegu, oleme õnnelikud," lausus Wilson.