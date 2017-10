Eesti Jalgpalli Liit kogus heategevuslikul oksjonil SOS Lasteküla Eesti Ühingu toetuseks 2140 eurot.



Eesti Jalgpalli Liidu ja SOS Lasteküla hea tahte saadiku Ragnar Klavani poolt osta.ee keskkonnas korraldatud oksjonil oli saadaval kolm väga väärtuslikku särki: Klavani enda Liverpooli mängusärk koos autogrammiga osteti 705 euroga, Liverpooli ründaja Philippe Coutinho mängusärk koos autogrammiga läks kaubaks 625 euroga ning Liverpooli särk koos kõigi mängijate autogrammidega tõi heategevuseks 810 eurot.



Iga särgi ostja sai tasuta kaasa kaks Betsafe Tähtede klubi pääset 10. oktoobril A. Le Coq Arenal toimuvale Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina MM-valikmängule. Särgid annab oksjoni võitjatele üle Ragnar Klavan isiklikult.



„Tänan südamest kõiki, kes oksjonist osa võtsid ja seeläbi SOS Lasteküla toetasid. Kellel polnud võimalik särki osta, aga soovib lasteküla ikkagi toetada, siis on seda võimalik teha näiteks püsiannetusega, kus igaüks saab valida just talle sobiva toetussumma,“ sõnas Eesti koondise kapten Ragnar Klavan.



„Ootan kõiki huvilisi teisipäeval A. Le Coq Arenal Eesti koondisele kaasa elama. Ees on selle valiksarja viimane mäng,“ kutsus Klavan.