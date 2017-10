Hispaania MM-rallil saadud kolmanda kohaga teenis Ott Tänak oma isiklikule saldole 17 (15 + 2) lisapunkti, tõustes MM-sarja üldarvestuses teiseks, mööda Theirry Neuville'st. Kui kaugel on aga üldliider Sebastian Ogier? Lisaks kolmanda koha punktidele noppis Tänak lisa ka Power Stage'lt, kust sai neljanda aja eest kaks lisapunkti. See kõik tähendabki, et meie mehe punktisumma suurenes 144 peale 161 punktini, mida on ühe võrra rohkem kui Hyundai piloodil. MM-sarja üldseis: 1. Sebastian Ogier 198 punkti 2. Ott Tänak 161 3. Theirry Neuville 160

Ütleme, et Ogier minek kahel viimasel etapil pole kõige vingem. Mõlemalt rallilt napsab mees Power Stage'idelt kokku 7 punkti (2. koht 4 punkti ja 3. koht 3 punkti), see aga tähendab, et puhta sõiduga võib prantslane teenida 15 punkti. Sellisel juhul on variatsioone väga palju, alustades variandiga, et katkestamine + 3. koht ja lõpetades lihtsalt järjepanu kahe 7. koha tulemusega.