Autoralli MM-sarja Hispaania etapi võitis Citroeniga sõitev põhjaiirlane Kris Meeke, kes edestas M-Spordi piloote Sebastien Ogier'd ja Ott Tänakut. Selle hooaja teise võidu pühendas Meeke varalahkunud Colin McRae'le, kes oli Kataloonia teedel parim 2000. aastal.

"Oli erakordne nädalavahetus. Ebaõnnestumiste järel on tähtis uuesti üles tõusta ja olen sellega elu jooksul mitu korda hakkama saanud. Mäletan, et kõndisin täpselt 20 aastat tagasi Kataloonia ralli finiši lähedal olevast mäest üles, et Colin McRae'd vaadata," meenutas Meeke.

"Tollal ei osanud ma unistadagi, et saan kunagi ralliautoga võidu sõita. Väga eriline tunne on siin võitjana seista," lisas ta.

Tervikuna on nii Meeke'i kui ka Citroeni meeskonna jaoks siiski hooaeg ebaõnnestunud. Meeke krooniti kevadel võitjaks ka Mehhikos, aga sõitjate arvestuses asub ta 60 punktiga alles üheksandal kohal. Tiimide seas on Citroen 198 punktiga neljandal ehk viimasel kohal.