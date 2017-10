Kaks aastat tagasi määrati Liverpooli jalgpalliklubi peatreeneriks Jürgen Klopp. Mees lubas, et toob nelja aasta jooksul Inglismaa meistritiitli taas suure ajalooga klubile. Praegu küsivad paljud fännid – kas tiim on ikka õigel kursil?

Vaatame numbrite maailma. Klopp on Liverpooli peatreenerina tegutsenud 111 mängus, võite on kogunenud 55, viike 33 ja kaotuseid 23.Tähendab, et võitjana on Klopi hoolealused platsilt lahkunud veidi vähem kui pooltes matšides.

Sakslase võiduprotsent on 49,5, Dortmundi Borussias saavutas ta 318 matšiga võiduprotsendi 56,3.