BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond alustab iga hooaega suuremate või väiksemate lootustega. Tänavu saadi esimesed triibulised kätte Meistrite liiga kvalifikatsioonis, kuid Ühisliiga avavastaseks sattunud Krasnodari Lokomotiv-Kuban meenutas veelgi karmimat reaalsust.

Moskva CSKA on aastaid mänginud Euroliiga Final Fouris. CSKA presidendi Andrei Vatutini hinnangul on Himki tänavu komplekteeritud samuti Final Fouri vääriliselt. Poolteist aastat tagasi jõudis sama kaugele Krasnodari Lokomotiv-Kuban. Ning Venemaal on nendega sama masti tiimid veel Kaasani Unics ja Peterburi Zenit.

Ülimalt nõudliku serblase Saša Obradovici juhendataval Kubanil oli eile Tallinnas väikseid raskusi ainult kohati. Kokkuvõttes näidati aga selget klassivahet, seisult 8:12 tehti spurt 21:1, teise poolaja alguses kruviti vahe paarikümnele silmale ja võideti 88:62. Koju kätte tuuakse mängijad, kellelt meie noortel on oi kui palju õppida.

„Vastas oli Euroopa tipptasemel meeskond, kes võiks mängida ka Euroliigas. Niisugust kaitset ei kohta iga päev ka VTB liigas,“ tõdes BC Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak. „Vastas olid agressiivsed, füüsiliselt tugevad, kiired mehed. Meil oli raskusi korralike viskekohtade leidmisega, lisaks tegime 20 pallikaotust, millest paljudeks vastane sundis meid. Tõele au andes on Kuban meist parem sats.“