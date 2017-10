Need, kes ennustasid, et Hispaania ralli otsustab MM-sarja tiitliheitluses järelejäänud etappidest kõige enam, võivad endale pika pai teha. Sebastien Ogier liigub tänu teisele kohale juba viienda järjestikuse MM-tiitli suunas ja M-Spordi võit tiimide arvestuses on pelgalt vormistamise küsimus.

Sisuliselt maksimum

Mida aeg edasi, seda enam võrreldakse Tänakut 2000. aastate alguses eestlasi hullutanud Markko Märtiniga. Tema laeks jäi WRC-sarjas üldkokkuvõttes kolmas koht, mille ta sõitis välja 2004. aastal. Kõrgemale ei suutnud Märtin hooaja nii hilises faasis tõusta – selles mõttes on Tänak mentorile juba silmad ette teinud.

Küll suutis Märtin 13 aastat tagasi MM-sarja liidriks tõusta. Tõsi, see juhtus nelja etapi järel, hiljem röövisid katkestamised temalt võimaluse Sebastien Loebile konkurentsi pakkuda. Tänakul üldliidrina sõitmise kogemust pole.

„Võtsime Hispaaniast maksimumi välja. Sisuliselt oli ideaalne nädalavahetus, sest saime meeskondlikult rohkelt punkte,“ rõõmustas juba hooaja kuuenda poodiumikoha teeninud Tänak finišijoone ületamise järel.

Kris Meeke. (AFP)

Kataloonia asfaltteedel näitas kiireimat minekut põhjaiirlane Kris Meeke (Citroen), kelle võidus enam viimastel kiiruskatsetel kahtlusi ei tekkinud. Teisele ja kolmandale kohale heitlesid lõpuks vaid Ford Fiestaga sõitvad Ogier ja Tänak. Eestlane jäi tituleeritud prantslasele igal katsel napilt alla ja lõpuks jäi kahte kanget lahutama viis sekundit.

Käigukast valmistas muret

Enne võidukihutamise starti M-Sporti jäämisele vihjanud Tänaku ralli võtmehetkeks kujunes laupäeva ennelõunal sõidetud üheksas katse, kui ta kuulis käigukastis kummalist heli ning auto elutähtis osa tuli välja vahetada. Et igal etapil võib autodele paigaldada kaks käigukasti, oli M-Spordi mehhaanikutel võtta vaid Tänaku reedene käigukast, mis oli seadistatud tol päeval läbitud kruusateede jaoks.

„Raske on vahet sisse teha, sest kõik pingutavad väga kõvasti. Väljavahetatud käigukasti seaded pole asfaldi jaoks ideaalsed, aga on tore, et suutsime ikkagi nii kiired olla. Sebastieni vastu on aga väga raske saada,“ nägi tol hetkel Ogier’le vaid 1,5 sekundiga kaotanud Tänak laupäevaõhtusel pressikonverentsil tulevikku ette.

Kardetud tiimikorraldusi M-Spordi boss Malcolm Wilson sõitjatele ei jaganud – osaliselt tuleb selles tänada Toyota vanameistrit Juho Hännineni, kes avaldas pidevalt M-Spordi pilootidele survet.

Tiimide arvestuse saatus otsustati samuti laupäeval, kui ühe kivi otsa sõites lõhkusid auto Hyundai mehed Andreas Mikkelsen ja Dani Sordo. Pikalt Tänaku ja Ogier’iga heidelnud Neuville kaotas samuti kõvasti aega, kui sõitis kahe katse vahel teelt välja ning hilines üheksanda katse starti kolm minutit. See tähendas 30sekundilist trahvi. Pühapäeval üritas ta meeleheitlikult vahet tagasi teha, aga leidis järjekordse kivi ja katkestas.

Tänaku viis Neuville’ist üldarvestuses mööda punktikatse neljas koht, mille eest teenis kaks silma.

M-Spordi edu Hyundai ees on 83 punkti ning kahe ralli peale on neil vaja tuua finišisse vähemalt üks auto. MM-sarjas osaleb neli meeskonda ja igal etapil toovad meeskondlike punkte vaid iga tiimi kaks paremat pilooti.

Kui Ogier, Tänak ning kolmas piloot Elfyn Evans Suurbritannias ning Austraalias ei katkesta, läheb M-Spordile meeskondlikusse arvestusse vähemalt üks seitsmes koht, mis annab tabelisse juurde kuus punkti. Vaja on aga vaid nelja silma.

Eratiim uskumatu saavutuse lävel

„Oli fantastiline nädalavahetus. Hea küll, me ei võitnud - Sebastien oli teine ja Ott kolmas - aga väga palju paremaks minna ei saa. Kasvatasime üldarvestuses edu nii sõitjate kui ka tiimide seas ning Ott tõusis sõitjate arvestuses teiseks. Me ei uskunud hooaja alguses, et kaksikjuhtimine võimalik on,“ lausus eratiimi juhtimisel fenomenaalset tööd teinud Wilson.

Ott Tänak jaMartin Järveoja Hispaania ralli avapäeval. (JOSEP LAGO)

„See näitab, kui head tööd terve meeskond teinud on. Sebastieni tulek M-Sporti on kõigile andnud hea tõuke. On hea teada, et suudame endiselt võita,“ lisas ta.

Hooaja eelviimane MM-ralli peetakse Walesis 27.-29. oktoobril. Eesti publik näeb Tänakut aga juba reedel ja laupäeval Saaremaal, kus talle loeb eelmise aasta Ford Fiesta WRC roolis kaarti Georg Gross.

Kes loodavad Eesti rallifännide lemmikut oma silmaga näha, aga pole praamipiletit veel ära ostnud, peavad kiirustama. Õigupoolest häid variante polegi – reedeks pole kella 10-20 vahel alles enam ühtegi autopiletit!

Autoralli WRC-sari

Hispaania MM-etapp

1. Kris Meeke (Citroen) 3:01.21,1, 2. Sebastien Ogier (M-Sport) +28,0, 3. Ott Tänak (M-Sport) +33,0, 4. Juho Hänninen (Toyota) +54,0, 5. Mads Östberg (Ford) +2.26,2, 6. Stephane Lefebvre (Citroen) +2.43,0.

Sõitjate arvestus (11/13): 1. Ogier 198, 2. Tänak 161, 3. Thierry Neuville (Hyundai) 160, 4. Jari-Matti Latvala (Toyota) 123, 5. Dani Sordo (Hyundai) 94, 6. Elfyn Evans (M-Sport) 93.