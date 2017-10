Vormel-1 sarja Jaapani etapil triumfeeris MM-sarja üldliider Lewis Hamilton (Mercedes). Parimalt stardikohalt rajale saanud britt hoidis esikohta sisuliselt kogu sõidu vältel, tema järel jõudsid poodiumile Red Bulli piloodid Max Verstappen ja Daniel Ricciardo. Hamiltoni lähima jälitaja Sebastian Vetteli Ferraril ütles üles süüteküünal ja ta oli sunnitud viiendal ringil katkestama.

Lisaks Vettelile oli raske päev ka teisel Ferrari piloodil Kimi Räikkönenil. Käigukastivahetuse tõttu 10. kohalt startinud Räikkonen käis rajalt väljas juba avaringil ja pudenes sõitjaterivis 15. positsioonile. Finišijoone ületas soomlane siiski viiendana. Tema ees lõpetas Mercedese rooli keerav kaasmaalane Valtteri Bottas.

Neljandat MM-tiitlit jahtiva Hamiltoni edu on nüüd Vetteli ees üldarvestuses 59 punkti. Sõita on veel jäänud neli etappi ja maksimaalselt on võimalik koguda 100 punkti. Kui Hamilton ei kohta tohutut ebaõnne, kuulub esikoht just britile. Märkamatult on pikka aega sarja juhtinud Vetteli kannule tõsunud kolmandat kohta hoidev Bottas, kes jääb neljakordsest maailmameistrist maha vaid 13 silmaga.