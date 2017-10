Eile vormel-1 sarja Jaapani GP võitnud ja neljandale MM-tiitli lävele jõudnud Lewis Hamiltoni toetas Suzuka raja ääres viimase kümnendi edukaim pikamaajooksja Mo Farah.

.@Mo_Farah thanks for coming out yesterday to support. Appreciate your positive energy bro🙌🏾🇯🇵 pic.twitter.com/QA92FWzpax