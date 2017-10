Käes on oktoobrikuu teine esmaspäev, mis toob endaga palju põnevat spordimaailmast. Jätkub Eesti korvpalli meistriliiga ja õhtul selguvad järjekordsed jalgpalli MM-finaalturniirile pääsejad. I-grupis on suurepärane seis mullu jalgpallisõpru hullutanud Islandil, kes juhib gruppi 19 punktiga. Viimases voorus kohtutakse kodustaadionil Kosovoga, kes on seni teeninud vaid ühe punkti. Kui Island võtab kohustusliku võidu ära, jagavad teise koha omavahel Horvaatia ja Ukraina. Loomulikult hoiame silma peal ka teistel tähtsamatel sündmustel. Püsige lainel!