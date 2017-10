Kui M-Spordi ja Ott Tänaku jaoks lõppes autoralli MM-sarja Hispaania etapp poodiumikoha ja priskete punktidega, siis kõik kolm Hyundai pilooti suutsid varem või hiljem oma sõiduvahendi ära lõhkuda.

Andreas Mikkelsenile ja Dani Sordole sai 12. katsel saatuslikuks sama kivi, Thierry Neuville'i teekond lõppes 16. katsel, kui ta lõhkus oma Hyundai i20 WRC vedrustuse.

Kas Hyundai i20 on kuidagi hapram kui konkurentide toodang? "Kui millelegi otsa sõita, siis võib midagi autol puruneda. Võib-olla on meie auto õrn, kuid me ei saa selles osas enam midagi muuta," vahendas Hyundai tiimipealiku Michel Nandani sõnu ERRi spordiportaal.