Endiselt raskes seisundis kodusel ravil viibiva seitsmekordse vormel-1 sarja maailmameistri Michael Schumacheri kohta tuleb avalikkuse ette nii vähe adekvaatset infot, et fännid on valmis kinni haarama igast sõnast, mis viitab vormelitähe paranemisele.

Viimati viis poolehoidjad elevusse Schumacheri napisõnalise mänedžeri Sabine Kehmi kommentaar, kus ta rääkis sakslase kiivrikollektsioonist. "Oma sõitjakarjääri jooksul hoidis Michael alles oma autod, kiivrid ja muud võidukihutamisega seotud asjad. Meil on alati meeles mõlkunud mõte, et võiks need kunagi avalikuks teha," rääkis ta.

Schumacheri fänne muutis ärksaks sõna "meil", mis võib viidata, et vormelilegendi tervis on muutunud piisavalt heaks, et ta suudab otsuste tegemisel kaasa rääkida.

Schumacher sai raske peavigastuse 2013. aastal suusaõnnetuses ja pole pärast seda avalikkuse ette sattunud. Pärast koomas veedetud poolt aastat läks ta kodusele ravile, kus mees on väidetavalt meedikute pideva järelvalve all ning tema raviks kulub iganädalaselt enam kui 100 000 eurot.