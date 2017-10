Eile vormel-1 sarja Jaapani GP võitnud ja neljandale MM-tiitli lävele jõudnud Lewis Hamiltoni toetas Suzuka raja ääres viimase kümnendi edukaim pikamaajooksja Mo Farah.

"Aitäh, et tulid mind eile toetama. Hindan sinu positiivset energiat, vennas," kirjutas Hamilton Twitteris. Neljakordne olümpiavõitja ja kuuekordne maailmameister Farah keskendub nüüdsest maratonidele.

.@Mo_Farah thanks for coming out yesterday to support. Appreciate your positive energy bro🙌🏾🇯🇵 pic.twitter.com/QA92FWzpax