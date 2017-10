Eesti jalgpallikoondis läheb homme kodusel Lilleküla väljakul vastamisi Bosnia ja Hertsegoviina koondisega. Hiljutises 6:0 võidumängus hiilgas ründeliinis tavapäraselt keskkaitses palliv Joonas Tamm, tavapäraselt on edurivimehena alustanud aga Henri Anier.

Kas kõige ülemise mehena saadab peatreener platsile Gibraltari vastu kübaratriki teinud Joonas Tamme või väikese puhkuse teeninud Henri Anier, kes Portugalis liitus alles teisel poolajal?

"Homme on meil mõlemad kasutada," sõnas Reim mängueelsel pressikonverentsil. "Sellega tuleb täppi panna, kuidas neid täpselt kasutada. Ründajate nimekiri meil väga pikk ju ei ole.

"Meil on küll erinevaid võimalusi, keda sinna panna, ka poolkaitsjatest on võimalik sinna kedagi tõsta, aga üldiselt valik väga suur ei ole ja Anieril on hetkel kõige värskemad jalad," viitas mees Lahti klubis palliva ründaja eelisele.

Täpse pildi meeste seisust paneb paika tänaõhtune treening, sest seni on pärast Gibraltari mängu piirdutud vaid kergemate liikumistega.



Küll aga soovib Eesti peatreener koondise viimasel kodumängul hästi esineda. "Tänavu on meil ainult neli kodumängu, tahame lõpetuseks ikkagi vääriliselt tänada kõiki toetajaid," lausus Reim.



Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN)

Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN)

Mait Toom (07.05.1990) – Tallinna FC Flora



Kaitsjad

Enar Jääger (18.11.1984) – Vålerenga IF (NOR)

Ragnar Klavan (30.10.1985) – Liverpool FC (ENG)

Dmitri Kruglov (24.05.1984) – FCI Tallinn

Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR)

Karol Mets (16.05.1993) – NAC Breda (NED)

Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR)

Artur Pikk (05.03.1993) – klubita

Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora

Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC



Poolkaitsjad ja ründajad

Ats Purje (03.08.1985) – Kuopio PS (FIN)

Sergei Zenjov (20.04.1989) – KS Cracovia (POL)

Henri Anier (17.12.1990) – FC Lahti (FIN)

Ilja Antonov (05.12.1992) – NK Rudar Velenje (SVN)

Siim Luts (12.03.1989) – Bohemians 1905 (CZE)

Sergei Mošnikov (07.01.1988) – Kemi PS (FIN)

Mattias Käit (29.06.1998) – Fulham FC (ENG)

Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – Nõmme Kalju FC

Brent Lepistu (26.03.1993) – Tallinna FC Flora