Homse Eesti ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise jalgpallimatši eel oli suurim küsimärk meie keskväljamaestro Konstantin Vassiljevi tervis. Gibraltari mängus avapoolajal välja vahetatud poolkaitsja paraku imelist paranemist teinud pole.

Bosnia mängust jäävad erinevate traumade tõttu eemale Poolas pallivad Ken Kallaste ja Konstantin Vassiljev. "Kallaste pole endiselt mängukõlbulik ja Kostja on ka audis," sõnas Martin Reim pressikonverentsil.

Mängus Gibraltari vastu vahetati Gliwice Piasti mees välja avapoolajal, kui Vassiljev ise seda palus. "Tal on väike rebend tagareielihases ja sellest tingituna on paarinädalane paus ette nähtud," lausus Reim.

Ühtegi meest meie peatreener vigastatud mängijate asemel koondisesse ei kutsu.

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN)

Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN)

Mait Toom (07.05.1990) – Tallinna FC Flora



Kaitsjad

Enar Jääger (18.11.1984) – Vålerenga IF (NOR)

Ragnar Klavan (30.10.1985) – Liverpool FC (ENG)

Dmitri Kruglov (24.05.1984) – FCI Tallinn

Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR)

Karol Mets (16.05.1993) – NAC Breda (NED)

Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR)

Artur Pikk (05.03.1993) – klubita

Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora

Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC



Poolkaitsjad ja ründajad

Ats Purje (03.08.1985) – Kuopio PS (FIN)

Sergei Zenjov (20.04.1989) – KS Cracovia (POL)

Henri Anier (17.12.1990) – FC Lahti (FIN)

Ilja Antonov (05.12.1992) – NK Rudar Velenje (SVN)

Siim Luts (12.03.1989) – Bohemians 1905 (CZE)

Sergei Mošnikov (07.01.1988) – Kemi PS (FIN)

Mattias Käit (29.06.1998) – Fulham FC (ENG)

Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – Nõmme Kalju FC

Brent Lepistu (26.03.1993) – Tallinna FC Flora