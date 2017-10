Kui enamik Eesti vutifänne on Bosnia ja Hertsegoviina mängu eel pigem pessimistlikult meelestatud, siis koondise raudvara Karol Mets loodab homme suuri hammustada.

Võrreldes eelmise kohtumisega on vastase tasemevahe kui öö ja päev. "Gibraltar on Gibraltar, Bosnia on ikkagi suur ja tugev jalgpallimaa," sõnas Mets enne mängu pressikonverentsil. "Tasemevahe on nii erinev, et sõltuvalt sellest peame oma mängutaktikat kas siis muutma või säilitama."

"Meil on koondises aastaga [Reimi käe all] palju muutunud," jätkas eestlane. "Vahetunud on taktika ja meil on uued mängijad uutel positsioonidel. Kui eelmise treeneriga võis positsioon väljakul varieeruda, siis nüüd on kõigil teada, kus nad mängivad."

Kuidas siis nii, Mets ise peab ju olude sunnil mängust mängu askeldama nii kaitseliinis kui poolkaitses? "Mina pole ühtegi positsiooni omale kinnisideeks võtnud. Mängin seal, kus treener ja meeskond mind vajavad. Võiksin ju tahta ka number kümne kohal mängida, kuid ilmselt jään kaitsva poolkaitsja rolli juurde," sõnas mängija.

Kas Bosnia suguse vastase vastu võib viigilise tulemusega rahule jääda? "Raske öelda. Kõik oleneb, kuidas mäng meie jaoks kulgeb. Mina sooviksin küll Bosniat võita," jäi Mets optimistlik.