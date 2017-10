Bosnia ja Hertsegoviinal puudub enne alagrupi viimast kohtumist Eesti vastu võimalus pääseda Venemaal toimuvale MMile. Sellest hoolimata eeldab vastaste peatreener Mehmed Bazdarevic väljakul näha võitluslikku mängu.

"Kahjuks puudub mõlemal võistkonnal võimalus MMile kvalifitseeruda," sõnas peatreener mängueelsel pressikonverentsil. "Sellegipoolest on tegemist valikmänguga ja olen enam kui kindel, et mõlemad meeskonnad lähevad homset kohtumist võitma."

Bazdarevici sõnul on Eesti jalgpallikoondis aastalt aastasse arenenud ja aina paremat mängupilti näidanud ning praegune meeskond erineb suuresti aasta tagasi kodusel Balkanil nende vastu tulnud võistkonnast.

"Olete iga aastaga aina paremat mängu näidanud," sõnas Bosnia koondise loots. "Tulete kindlasti väljakule võitlema ning eeldan, et soovite kohtumises meie vastu harjutada mõnda detaili, mida tulevikus edaspidi kasutada soovite. Soovin teile edu ja loodan, et kohtume peagi mõnel suurvõistlusel."