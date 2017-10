Rahvusvahelise korvpalliliidu FIBA ja Euroliiga vahel kestab korvpallisõda edasi ning juba loetakse kokku, kui suureks võivad kujuneda erinevate rahvuskoondiste kaod.

Teatavasti ei saa novembris ega veebruaris kindlasti osaleda NBA mängijad. Koondisepausi ajal jätkab jonnakalt ka Euroliiga, ehkki tolle sarja boss Jordi Bertomeu teatas lahkelt, et iga korvpallur saab ise valida, kas esindada klubi või riiki. Kuid paljude klubide esindajad on märkinud, et nad vajavad mängijaid loomulikult Euroliiga heitlustes.

Itaalia portaal Sportando arvutas kokku, et septembris peetud EMi kõigist mängijatest 37,3 protsenti tulid NBA ja Euroliiga klubidest. Mida kõrgem tase, seda suuremaks protsent muutub - 16 parema tiimi vastav näitaja oli 51,6, esikaheksal juba 66,7 protsenti!

Hispaania koondist esindanud kõik 12 mängijat kuuluvad NBAsse ja Euroliigasse! Väga suur oli ka Kreeka (12st 11), Venemaa, Prantsusmaa (mõl 9) ja paljudele puudumistele vaatamata ka Serbia (8) esindatus. Maailmajao meistriks tulnud Sloveenial oli 5 niisugust mängumeest.