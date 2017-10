Eesti jalgpallikoondis peab täna MM-valiksarja viimase mängu Bosnia ja Hertsegoviinaga, kes saabus Maarjamaale rohkem kui muserdatult - neil pole jäänud isegi enam teoreetilist võimalust pääseda tuleval suvel peetavale finaalturniirile.

Teatavasti pääsevad otse edasi kõigi üheksa Euroopa valikgrupi võitjad. Kaheksa paremat teise koha meeskonda jätkab heitlust play-off'is. Ning kui juhtuks ime, et Bosnia tõuseks H-grupis teiseks (selleks peavad nad mitte ainult ise Eestit võitma, vaid ka Kreeka ei tohi omas kodus jagu saada autsaider Gibraltarist), jääksid nad igal juhul just viimaseks, nõrgimate näitajatega teise koha tiimiks.

Nimelt võetakse teise koha meeskondade võrdluses arvesse tulemused oma alagrupis esimese, kolmanda, neljanda ja viienda koha saanud meeskondade vastu. Bosnia on ses arvestuses kogunud seni 8 punkti (üks võit Küprose ja Eesti üle, kaks viiki Kreekaga). Neile maksavad ülivalusalt kätte kahes viimases mängus saadud napid kaotused (2:3 Küprosega, 3:4 Belgiaga).

Kui Bosnia alistaks Eesti ja tõuseks alagrupis teiseks, jõuaks ta teise koha tiimide arvestuses 11 punktini. Praeguse nõrgima tulemusega (12 punkti) on F-grupis Inglismaa järel lõpetanud Slovakkia. Just Eesti grupis toimuv ongi slovakkide viimane õlekõrs - kui aga Kreeka Gibraltarist jagu saab ja teise koha säilitab, pääsevad hellenite pojad igal juhul ka play-off'i ning slovakid peavad edasist pealt vaatama.

Samamoodi jõuavad play-off'i kõigi ülejäänud seitsme grupi teise koha meeskonnad. Eile-üleeile turniiri juba lõpetanud Põhja-Iiri, Iirimaa, Taani, Itaalia ja Horvaatia näitajad on Slovakkia omadest paremad. Ning igal juhul saavad paremad näitajad ka A- ja B-grupis teiseks tulijad (A-grupis tõenäoliselt Rootsi, vähetõenäoline võimalus teiseks langeda on Prantsusmaal ning hoopis teoreetiline võimalus teiseks tõusta on Hollandil (peab Rootsi alistama vähemalt seitsme väravaga), B-grupis peab Portugal teiselt kohalt esimeseks tõusmiseks alistama Šveitsi).