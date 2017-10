Islandi jalgpallikoondis kindlustas eile õhtul oma ajaloos esimest korda pääsme MM-finaalturniirile, alistades Kosovo 2:0. Mängule elas Reykjavikis kaasa ka riigi president Gudni Johannesson.

Ning ta ei teinud seda mitte VIP-boksis nagu kõrgetele tegelastele tavaliselt kombeks, vaid tuli lihtsate fännide sekka. Veidi enne lõpuvilet sattus Johannesson telekaadrisse ning suure hetke puhul polnud pisarad kaugel.

Iceland’s president, watching the game in the stands with his people, not in a VIP box, close to tears as the final whistle goes. #iceland pic.twitter.com/dxwLsv7ese