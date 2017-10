Team Haanja suusatajatel on põhjust võidelda MK-etappidele pääsemise eest ja suusaliiduga leping ära teha, sest rahvusvaheline alaliit FIS võttis just vastu otsuse, et tänavu hakkab mullusega võrreldes teenima kaks korda rohkem sportlasi auhinnaraha!

Kui mullu jagati krabisevat iga etapi kümnele, siis nüüd juba kahekümnele paremale. Ning erinevalt varasemast läheb iga kord jagamisele konstantne summa, 40 000 Šveitsi franki (umbes 35 000 eurot).

Portaali Inside The Games teatel võeti niisugune otsus vastu sportlaste ettepanekul.

Eelmisel hooajal teenis meestest kõige enam auhinnaraha norralane Martin Johnsrud Sundby (üle 215 000 frangi), kuid kaasmaalanna Heidi Weng lõi ta kõrgelt üle (teenis rohkem kui 272 000 franki).