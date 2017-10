„Minul on raske öelda, kas see variant tuleb," vastab Seil ja lisab, "see on puhtalt juhatuse otsus. Juhatus ei ole arutanud võimalust, et anname järele ja laseme peale. Ainuke otsus on, et leping on tingimus ja selleta ei saa. Mul pole praegu teist lahendust pakkuda."

Kui sportlase allkirjastatud leping saabub "mõistliku aja jooksul" enne MK-sarja algust (24. november) alaliitu, võtab viimane selle rõõmuga vastu. Teatavasti eelnes ka möödunud hooajale kõva lepingutrall, mis päädis sellega, et suusaliit lubas sportlased ikkagi lepinguta starti. Kas tänavu on see stsenaarium välistatud?

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et suusaliit ei luba vabariigi parimaid suusatajaid koondava Team Haanja sportlasi algaval hooajal MK-sarjas starti, sest nad ei allkirjastanud pühapäevaks alaliiduga lepingut. Suusaliidu peasekretär Tõnu Seil täpsustas Õhtulehele, et olukord pole lõplik.

Murdmaasuusatamise alakomitee kinnitab algava MK-hooaja statuudi reedel, kuid varasema põhjal võib arvata, et nimetatud suusatajate sportlik kvalifitseerumine MK-sarja on pigem küsitav.

Oluline on siinkohal märkida, et keelav otsus puudutab ainult MK-sarja, olümpiamängud ja madalamad võistlussarjad (nt Skandinaavia karikas) ei puutu asjasse. Olümpiale sõitva koondise kinnitab olümpiakomitee, kes lähtub suusaliidu pakutud sportlikest printsiipidest. Seegi dokument pole veel ametlik, kuid suusaliidust kinnitati, et üks tee olümpiale on Eesti meistrivõistluste kaudu.

See tähendab, et olümpiakohad - mida meessuusatajatel on praeguse seisuga kolm - täitmata ei jää. Kogu stardikeeld puudutab vaid MK-sarja.

"Sportlased, kes ei ole allkirjastanud, palun tehke seda. Siin ei ole midagi keerulist. Tahaks edasi minna, hooldemeeskonna paika panna... Arvan, et ka nemad tahavad. Võib-olla on kuskil keegi, kes ei taha ja kelle nime ei tohi nimetada," vihjab Seil Mati Alaverile ja Team Haanja suursponsorile Toomas Annusele.

Alaveri ja Annuse nime mainimine pole Õhtulehe spekulatsioon, vaid augusti alul edutult suusaliidu presidendiks kandideerinud Martin Kruus tunnistas pärast tulemuste selgumist, et rääkis enne üldkogu Alaveri ja Annusega. Nood olid talle lubanud, et kui juhivahetus õnnestub, lõppeb ka konflikt.

Team Haanja sportlased on Õhtulehele kinnitanud, et mingeid kõrgemaid käske või keelde pole. Alaver olla koguaeg öelnud, et kes tahab, see kirjutab lepingule alla, kuid tema seda ei soovita.

Seil lisab, et suusaliit on suvel Õhtuleheski avaldatud lepinguversiooniga võrreldes vahepeal veel järeleandmisi teinud. Nimelt eemaldati Team Haanja palvel lepingust punkt, mis kohustas neid EOK toetusrahade eest ka hooldemeeskonda tagama. Peasekretäri sõnul on liit nõus kandma kõik ettenähtud EOK rahad sportlastele ja oma finantsidega ka MK-sarjas riiki esindavatele koondislastele hoolde tagama.

"Küsimus on, kes see meeskond on? Eelmise aasta hooldemeeskond ei ole meiega lepingusse jõudnud, sest on meile teadaolevalt lepingus Team Haanja liikmetega. Ehk siis neid ei saaks kasutada, peaksime kasutama teisi mehi."

"See on natuke nagu peaga vastu seina jooksmine. Kus me peaksime järele andma, kui seda kohta enam pole?"