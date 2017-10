Ralliajakirjanik Colin Clark märkis mõne päeva eest, et ralli MMil osalevate sõitjate turul tuleb huvitavaid muutusi. Täna tuli mees sotsiaalmeedias välja Ott Tänakut puudutava infoga.

"Väga hästi informeeritud allika sõnul on Tänak sõlminud Toyotaga lepingu," säutsus Clark oma Twitteri kontol. Praegu esindab Tänak teatavasti M-Sporti.

Told by a very well placed source that Tanak's move to Toyota is a done deal. Tell you why I think it's a bit of a gamble from the KT later