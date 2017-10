Jalgpalli MMi Aasia tsooni play-off'i kordusmängus alistas Austraalia Sydneys Süüria lisaajal 2:1 ja pääses otsustavasse play-off'i, kus läheb vastamisi ühe Põhja- ja Kesk-Ameerika tsooni meeskonnaga.

Mõne päeva eest oli avamäng lõppenud 1:1, kuid Sydneys läksid süürlased juba 6. minutil juhtima! Seitse minutit hiljem Tim Cahill viigistas ning ehkki võõrustajad surusid, siis normaalajal rohkem väravaid ei löödud. Lisaajal suutis Cahill aga veel korra skoorida (109. minut) ja see tõi peo kängurudemaa õuele.

Austraalia vastaseks tuleb CONCACAFi tsoonis neljandana lõpetav meeskond ning kandidaate on kolm: enne viimast vooru asub kolmandal kohal USA 12 punktiga, neljas-viies on Panama ja Honduuras 10ga. Viimases voorus võõrustab Panama Costa Ricat, Honduuras Mehhikot (nii Costa Rica kui ka Mehhiko on finaalturniiri pileti juba taganud) ning edasipääsulootuse kaotanud Trinidad ja Tobago USAd.

Vaata Cahilli võiduväravat!