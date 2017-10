Matši saarerahvaga koos tribüünil (mitte mugaval VIP-istmel) nautinud Islandi president Gudni Johannesson sõnas, et tegemist on riigi ajaloo ühe võimsama spordisaavutusega.

Iceland’s president, watching the game in the stands with his people, not in a VIP box, close to tears as the final whistle goes. #iceland pic.twitter.com/dxwLsv7ese